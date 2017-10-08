مقتل ضابط رفيع من الجيش النظامي في حماة ( فيديو )

مقتل ضابط رفيع من الجيش النظامي في حماة ( فيديو )

نعت وسائل إعلام موالية، ضابطاً رفيعاً في ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها اسم “الجيش العربي السوري” بعد مقتله في حماة.

وذكر الإعلام الموالي، السبت، أن العميد “شمعون سليمان”، قتل خلال المعارك الدائرة، ضد هيئة فتح الشام، في بلدة القاهرة بريف حماة.

وسليمان من مرتبات اللواء 47 المدرع (الفرقة 11)، وقال ناشطون معارضون إنه كان من بين الضباط الذين فروا من معسكر وادي الضيف في ريف إدلب قبل 3 سنوات.

ونشرت شبكة أخبار مصياف، الأحد، مقطاً مصوراً يظهر جانباً من تشييع سليمان.