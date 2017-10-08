ملك السعودية ممازحاً بعد حصوله على دكتوراه فخرية في موسكو : ” أنا الآن الدكتور سلمان ! ” ( فيديو )

ملك السعودية ممازحاً بعد حصوله على دكتوراه فخرية في موسكو : ” أنا الآن الدكتور سلمان ! ” ( فيديو )

مازح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم السبت، المحتفين بمنحه الدكتوراه الفخرية من معهد موسكو للعلاقات الدولية.

وقال الملك سلمان مازحاً الصحفيين الروس: أنا الآن الدكتور سلمان، وذلك وفقا لصحيفة سبق السعودية.

وأكدت الصحيفة السعودية أن الحضور “صفق إعجابا بالروح المرحة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين”.

وكان المعهد قد منح الملك شهادة الدكتوراه الفخرية، تقديراً لدوره في خدمة السلام والوئام، وتنمية وتعزيز العلاقات “السعودية — الروسية”.

وحضر الحفل الوفد السعودي المرافق للعاهل السعودي، إضافة إلى مسؤولين وأكاديميين روس، على رأسهم رئيس المعهد أناتولي توركونوف، ووزيرة التعليم الروسية أولجا فاسيلييفا. (RT)