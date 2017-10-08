هولندا : موالون يتظاهرون لـ ” لفت الانتباه لتضحيات السوريين في قتالهم ضد الإرهابيين و المحتلين “

هولندا : موالون يتظاهرون لـ ” لفت الانتباه لتضحيات السوريين في قتالهم ضد الإرهابيين و المحتلين “

قام عدد من الموالين بتظاهرة صغيرة في مدينة بريدا في هولندا، بهدف “استذكار الشهداء”.

وذكرت صحيفة “بي إن دا ستم” الهولندية المحلية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المجموعة أطلقت على نفسها اسم “لجنة شهداء 6 أيار السورية الأوروبية.

وطالبت المجموعة بـ “لفت الانتباه إلى تضحيات السوريين في قتالهم ضد الإرهابيين والمحتلين”، وتحدثت عن “انتصارات” ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، في حمص ودير الزور وحماة.

ونقلت الصحيفة عن منظم الحدث قوله: “نحن هنا من أجل سوريا ومن أجل الشعب السوري الذي يعاني من العقوبات .. الجنود الذين سقطوا وأحيينا ذكراهم، غالباً ليس لديهم خيار آخر”.

كما نقلت الصحيفة عن أحد المتظاهرين قوله: “الشعب السوري هو الذي يختار الحكومة وليس الدول الأخرى”.

وختمت الصحيفة بالقول إن الحدث انتهى بهدوء، وكان قد تم إعلام البلدية به مسبقاً، وحصل على الموافقة بشرط ضبط خط المسير الذي ألغي جراء الطقس الماطر.

المصدر : BNDeStem