وزارة الدفاع الروسية تحظر ” السيلفي ” على جنود الجيش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قانون جديد يحظر الجنود المحترفين والعسكريين من نشر أي نوع من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب أمنية.

ويقول مشروع القانون إن الصور ومقاطع الفيديو والمواد الأخرى التي يتم تحميلها على الإنترنت يمكن أن تكشف عن تفاصيل عسكرية مفيدة للعدو. ويمكن من خلال تطبيق الموقع الجغرافي التلقائي تحديد مكان الوحدة العسكرية.

ويؤثر مشروع هذا القانون على الجنود الذين يتم إرسالهم إلى الخارج.

وقد تسببت بعض منشورات الجنود الروس في اكتشاف وجود قوات روسية منتشرة في أوكرانيا وسوريا.

فعلى سبيل المثال، قامت صحفية بي بي سي الأوكرانية، ميروسلافا بيتسا، بإعادة نشر تغريدة لجندي روسي في يوليو/تموز 2014 وعلقت عليها قائلة “يوم آخر، وصورة أخرى لجندي روسي يفتخر بهجومه على أوكرانيا وتقديمه الصواريخ للمتمردين المؤيدين لروسيا في أوكرانيا. (euronews)