وزير الإعلام السعودي : عرض حفل لأم كلثوم على التلفزيون الرسمي كانت له ردود فعل إيجابية

قال وزير الإعلام السعودي عواد العواد، إن المملكة العربية السعودية هي دولة تقود الشرق الأوسط اقتصاديا وسياسيا ولا أحد يستطيع أن يركن دورها، مشيرا إلى أن المملكة تمر بمرحلة تطوير وإصلاح.

وأضاف العواد، خلال لقاء له مع قناة “روسيا اليوم”، الأحد، أن رؤية السعودية 2030 هدفها التأكيد على أن المملكة دولة متجددة، تلمس جميع محاور حياة المواطن، مشيرا إلى أن إذاعة حفل أم كلثوم لأول مرة على التلفزيون السعودي كانت لها ردود فعل إيجابية.

وأكد أن برنامج الإصلاح والتطوير نابع من رغبة المواطن السعودي، مشيرا إلى أن هناك سعادة بجميع القرارات.