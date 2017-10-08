وزير الخارجية التركي : المشاكل بيننا و بين ألمانيا ليس لها أساس و إن تقدمت الأخيرة بخطوة سنتقدم بخطوتين

وزير الخارجية التركي : المشاكل بيننا و بين ألمانيا ليس لها أساس و إن تقدمت الأخيرة بخطوة سنتقدم بخطوتين

عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن رغبته في إنهاء التوتر الراهن في العلاقات بين بلاده وألمانيا، معتبرا أن تلك المشاكل “ليس لها أساس”.

وأضاف أوغلو في تصريحات نقلتها شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية: “المشاكل القائمة بين برلين وأنقرة ليس لها أساس، وفي حالة تقدم ألمانيا خطوة في اتجاه تركيا، فان أنقرة سوف تتقدم خطوتين”.

وفي الوقت الذي أبدت فيه تركيا رغبتها بالصلح، تجهز المفوضية الأوروبية تقريراً بمدى استجابة أنقرة لمعايير الانضمام، لرفعه إلى قمة الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر/ تشرين الاول الجاري، بحسب مجلة “دير شبيغل” الألمانية.

ومن المتوقع أن لا يكون التقرير الذي يعد بناء على طلب ألمانيا ودول أخري في الإتحاد إيجابيا، وبذلك ستتكتل الضغوط لإنهاء المفاوضات مع تركيا.

ولوحت ألمانيا والنمسا، مطلع سبتمبر/أيلول 2017 بهذا المطلب.

وتفرض “معايير كوبنهاغن”، إلتزام الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالحفاظ على حقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون، ورعاية الأقليات.

وتتهم الحكومة الألمانية، تركيا، بالقبض على مواطنين ألمان بشكل تعسفي، وأعلنت إدراج هذا الموضوع على أجندة القمة الأوروبية المقررة في 19 و20 أكتوبر/تشرين الأول في بروكسل.

يشار إلى أن قطع مفاوضات الانضمام، يشترط قرارا بالإجماع من دول التكتل الـ28. (ZAMAN)