وزير خارجية ألمانيا يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران

وزير خارجية ألمانيا يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران

توقع وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، اليوم الأحد، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الأسبوع المقبل.

وفي فعالية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) بساكسونيا السفلى (شمال غرب ألمانيا)، قال غابرييل “من المحتمل أن تعلن الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران الأسبوع المقبل، وهذا يمثل لي قلقا كبيرا”.

وتابع “الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها حتى تبقي الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق المعني بمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية”، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لمجلة “دير شبيغل” الألمانية.

وصف غابرييل سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”الخطر الكبير”، موضحا “ترامب والمحيطون به يرون العالم ساحة قتال البقاء فيها للأقوى”.

وأضاف “هذا يعني أنهم استبدلوا سيادة القانون، بقانون الأقوى، وهذا يمثل خطرا بالنسبة لألمانيا، لأنه يغير العالم”.

كانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت خلال الأيام الماضية أن ترامب يعتزم تقديم تقرير للكونغرس (البرلمان) يفيد بعدم التزام طهران بالاتفاق النووي، ما يمهد لإعادة فرض عقوبات عليها، وإلغاء الاتفاق بشكل فعلي.

وفي أبريل / نيسان2015 توصلت الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا (دول 5+1) لاتفاق مع إيران، يضمن الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها بشكل كامل. (DPA)