وزير خارجية تركيا : هذا هو هدفنا من نشر قوات في إدلب

وزير خارجية تركيا : هذا هو هدفنا من نشر قوات في إدلب

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنّ هدف بلاده من نشر قوات في إدلب يتمثل في “وقف الاشتباكات تماما والتمهيد للمرحلة السياسية في البلاد”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير للصحفيين بولاية أفيون قره حصار (وسط) على هامش اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا.

الوزير وفي رده على سؤال يتعلق بالوضع الأمني للجنود الأتراك في إدلب، بيّن أن المنطقة ستشهد وجود مراقبين من روسيا وإيران، وكذلك أتراك داخل إدلب.

وعن مهمة هؤلاء المراقبين قال جاويش “ستكون لمنع حدوث انتهاكات، والتحقق من مرتكبيها”.

وفي رده على سؤال حول توقيت دخول الجيش التركي إدلب، أكد أنّ “الاستخبارات والوحدات العسكرية التركية تقيم الأوضاع على الأرض، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ الخطوات المقبلة”.

في السياق ذاته أشار الوزير أنّ مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية كانت، بمثابة منبر من أجل وقف الاشتباكات وإنهائها، قائلاً: “وهدفنا الآن إحياء تلك المفاوضات ثانية”. (ANADOLU)