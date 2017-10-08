وزير دفاع بشار الأسد : ” ما نحققه اليوم هو استكمال للانتصار على الكيان الصهيوني في حرب تشرين ” ( فيديو )

وزير دفاع بشار الأسد : ” ما نحققه اليوم هو استكمال للانتصار على الكيان الصهيوني في حرب تشرين ” ( فيديو )

هدد وزير دفاع بشار الأسد، العماد فهد جاسم الفريج، خلال زيارة لريف القنيطرة أول أمس الجمعة “باستكمال الانتصار على إسرائيل الذي تحقق في حرب تشرين”.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان مقتضب نشرته على صفحتها في موقع “فيسبوك”، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم، أن الفريج قام بـ”جولة ميدانية” في مواقع للجيش في ريف القنيطرة، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لحرب تشرين عام 1973.

ونقل عن الفريج قوله خلال الجولة: “كل إنجاز يحققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه في هذه الحرب على أدوات إسرائيل وعملائها هو استكمال للانتصار الذي تحقق في حرب تشرين التحريرية على الكيان الصهيوني الغاصب”.