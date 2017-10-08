وزير سوداني : نعيش فرحة عارمة بعد رفع واشنطن للعقوبات

رفعت الولايات المتحدة الجمعة جزءا من العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ عام 1997 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف بشأن الإرهاب.

ويقول وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي إن السودان يعيش “فرحة عارمة” بعد إعلان واشنطن رفع جزء من عقوباتها الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن التأثيرات التي خلفتها العقوبات ستتطلب مزيدا من الوقت للتغلب عليها.

وأكد بدوي أن السودانيين “سعداء جدا بالقرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي”.

وقالت واشنطن إن رفع العقوبات إقرار “بتصرفات السودان الإيجابية المتواصلة”، ودعته إلى مزيد من التقدم.

ويعاني السودان مشكلات اقتصادية خاصة بعد انفصال جنوب السودان الذي يملك ثلاثة أرباع حقول النفط.

وتابع الوزير السوداني قائلا: ” لا نريد أن نقول إن السودان يمكنه أن يعوض في يوم أو سنة (ما تركته العقوبات) لكن الأمر يحتاج مجهودات ضخمة من الحكومة السودانية ويتطلب من الشركاء مزيدا من الالتفاف والدعم خاصة إعفاء ديون السودان”.

وأشار بدوي إلى أن هناك تأثيرات “بدأت تظهر مباشرة” بعد الإعلان عن رفع العقوبات منها وصول إشعار إلى البنك المركزي السوداني بسهولة القيام بالتحويلات من وإلى السودان، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية بعد ساعات من الإعلان، على حد قوله.(ALHURRA)