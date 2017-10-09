أحدثهم سوريون تمت إعادتهم جواً .. استمرار إعادة طالبي اللجوء من اليونان إلى تركيا

تجاوز عدد طالبي اللجوء الذين تمت إعادتهم إلى تركيا 1360 لاجئاً، وذلك وفقاً لاتفاق إعادة اللاجئين المبرم بين تركيا، ودول الاتحاد الأوروبي.

وقالت وكالة أنباء الأناضول، الجمعة (6/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه وبحسب بيان أصدرته مديرية الأمن العام في اليونان فقد تم مؤخراً إعادة 12 لاجئاً سورياً بينهم امرأة واحدة من جزيرة ميدلي اليونانية، جواً إلى مدينة أضنة، ليتجاوز بذلك عدد من تمت إعادتهم لتركيا منذ توقيع الاتفاقية في نيسان الماضي إلى 1360 بينهم 216 طالب لجوء سوري.

ووفقاً للوكالة فقد ت بلغ عدد طالبي اللجوء المحتجزين داخل الجزر اليونانية نحو 14 ألف طالب.