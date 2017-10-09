ألمانيا : اتفاق مبدئي على وضع حد لعدد اللاجئين الواصلين سنوياً

وافقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وحزبها «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» المحافظ الأحد على إجراءات للحد من عدد اللاجئين في ألمانيا، وذلك في إطار تسوية مع حلفائها البافاريين في حزب «الاتحاد المسيحي الاجتماعي»، وفق ما أعلنت مصادر قريبة من المفاوضات.

ويهدف هذا الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بعد يوم من المفاوضات في برلين، إلى وضع حد لصراع استمر عامين بين الحزبين الحليفين، وسيسمح بالتالي بتشكيل حكومة جديدة تضم ايضا أحزابا أخرى بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية سبتمبر.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات : «هناك اتفاق مبدئي، ما زال علينا العمل على تفاصيل الاتفاق النهائي».

وتتمثل النقطة المركزية في هذه التسوية، في قبول المستشارة الالمانية وحزبها للمرة الأولى شكلا من أشكال تحديد سقف لعدد مقبول من طالبي اللجوء في البلاد. وحتى وقت قريب كانت ميركل قد عارضت ذلك.

وعلى المدى البعيد، يرغب الحزبان الحليفان، استنادا إلى التسوية، في تحديد عدد الواصلين من المرشحين للجوء بـ200 الف شخص في السنة. (AFP)