ألمانيا : الكشف عن نسبة تراجع عدد طالبي اللجوء لعام 2017

أعلنت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين (BAMF) في مدينة نورنبرغ الألمانية الاثنين أن عدد طالبي اللجوء الذين تم تسجيل طالبات لجوئهم خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى آب/أغسطس هذا العام بلغت 124 ألف طالب لجوء، أي بتراجع قدره 74% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2016.

وبحسب البيانات، فإن أغلب طالبي اللجوء هذا العام منحدرون من سوريا والعراق وأفغانستان.

وكانت ألمانيا سجلت العام الماضي قدوم نحو 280 ألف طالب لجوء، و890 ألف طالب لجوء عام 2015.

ومن الأسباب الرئيسية في تراجع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا إغلاق طرق البلقان وإبرام اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وبتت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين خلال العام الجاري حتى آب/أغسطس الماضي في أكثر من 480 ألف طلب لجوء، حصل منها نحو 97 ألف شخص على صفة لاجئ، بينما حصل نحو 82 ألف آخرين على ما يسمى بالحماية المؤقتة.

واعترفت الهيئة بحق نحو 3 آلاف شخص على حق اللجوء السياسي، بينما رفضت نحو 186 ألف طلب. (DPA-DW)