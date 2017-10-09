ألمانيا : حزب الخضر ينتقد اتفاق وضع حد أقصى للاجئين

انتقد حزب الخضر الشريك المحتمل لميركل في الحكومة القادمة، الاتفاق المعلن عنه حول تحديد عدد اللاجئين الواصلين سنوياً.

وقالت رئيسة حزب الخضر زيمونه بيتر، الاثنين، لإذاعة “في دي أر 5” الألمانية، إن اتفاق التحالف المسيحي يتضمن “نقاطا أخرى رفضناها بكل وضوح”، مثل وصف بعض البلدان بالآمنة (دول شمال إفريقيا) وتأسيس مراكز لطرد اللاجئين.

وأضافت بيتر :”لا يمكن أن نكون كالكرة يتقاذف بنا التحالف المسيحي في المسائل المتعلقة باللجوء”.

ومع ذلك أكدت رئيسة حزب الخضر على استعداد حزبها في الدخول في مفاوضات مع التحالف المسيحي وحزب الديمقراطيين الأحرار لتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة ميركل.

من جانبها، رحبت نائبة رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار ماري أغنيس شتراك تسيمرمان بتوصل الحزبين الشريكين إلى تسوية بخصوص موضوع اللاجئين.

وقالت تسيمرمان الإثنين في لقاء تلفزيوني مع محطة “تسي دي أف” الألمانية، إنه “تمّ وضع الأساس”، والآن يجب إجراء محادثات “سلسلة” من أجل تشكيل ائتلاف “جامايكا”، وهو المصطلح الذي يطلق إعلاميا على التحالف المحتمل بين الاتحاد المسيحي والخضر والأحرار. (DPA)