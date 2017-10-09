ألمانيا : صحيفة تتحدث عن تجربة مدرس سوري لاجئ و سعيه لإيجاد عمل ضمن اختصاصه

ألمانيا : صحيفة تتحدث عن تجربة مدرس سوري لاجئ و سعيه لإيجاد عمل ضمن اختصاصه

قالت صحيفة ألمانية إن لاجئاً سورياً يطمح في أن يكمل عمله كمدرس في إحدى المدارس الألمانية.

وأضافت صحيفة “ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المدرس السوري الكردي بدري كامو (38 عاماً) يطمح بأن يكمل العمل بمجاله في ألمانيا.

وخرج بدري مع زوجته أمينة وابنتيه في أيار عام 2015 من مدينة حلب إلى إزمير التركية، واستقلوا قارباً مع 133 شخصاً آخر في رحلة استغرقت 5 أيام حتى وصلوا لسواحل إيطاليا، وفي أب من العام ذاته وصل إلى ألمانيا.

وقال بدري : “هنا الناس لطفاء و طيبون ومتعاونون في مدينة غيشر بولاية شمال الراين، مستقبل الأولاد هو في ألمانيا”.

وأتم بدري عدة دورات لغة بنجاح وحصل على مستوى C1 بينما أنهت زوجته دورة الاندماج بنجاح، وتذهب ابنتهم زينب (11 عاماً) إلى المدرسة الإعدادية، فيما بدأت أختها للتو في المدرسة الابتدائية.

ويريد الأب إكمال دوره كمدرس للغة الإنكليزية في ألمانيا، لذلك يتوجب عليه الذهاب لجامعة بيليفلد لمدة نصف عام ليحضر كورساً تدريباً مكثفاً، إلا أن الصحيفة قالت إن بدري لم يجد جواباً حتى الآن حول كيفية الوصول إلى هناك.

وكتب بدري في حلب مقالات عن الشعب الكردي ونشرها في إحدى الصحف، إضافة لكتابته قصائد باللغتين العربية والكردية، فيما أصبح الآن يكتب باللغة الألمانية عن القضية الكردية، بحسب الصحيفة.

وما تزال والدة بدري السبعينية تعيش في عفرين مع أخويه الاثنين، وقال إن الوضع بالمدينة آمن نسبياً لكن محيطها خطر، وأضاف أن الأكراد يقاتلون ضد داعش ويقدمون حياتهم للعالم كله.

المصدر : allgemeine zeitung