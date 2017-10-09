ألمانيا : ميركل تعلن موعد بدء محادثات تشكيل الحكومة الجديدة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنّ حزبها “الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، قررا بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، في 18 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين مع رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي هورست سيهوفر في العاصمة برلين.

وأوضحت ميركل أنّ حزبها سيعقد في 18 أكتوبر الجاري لقاءً مع الحزب الديمقراطي الحر، ومسؤولي حزب الخضر، ومن ثمّ مع كافة الاحزاب في 20 الشهر نفسه.

وأضافت ميركل أنها ستحاول التوافق مع قادة الأحزاب، حول عدد من المواضيع أهمها، التطورات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية وكافة المسائل التي تهمّ المواطنين الألمان.

وأعلنت المستشارة الألمانية موافقتها على تحديد عدد اللاجئين الوافدين الى البلاد بــ 200 ألف شخص سنوياً، وذلك تلبية لطلب حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يعد من أهم حلفاء “الديمقراطي المسيحي”.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السلطات الألمانية النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في 24 من الشهر ذاته، وأظهرت تصدر الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بـ 33%، (يضم حزب المستشارة انجيلا ميركل الديمقراطي المسيحي، والحزب الاجتماعي المسيحي).

فيما حل الاشتراكيون الديمقراطيون في المركز الثاني بـ 20.5% (أسوأ نتيجة في تاريخ الحزب)، ثم البديل (يمين متطرف) بـ12.6%، والديمقراطي الحر(يمين وسط) بـ10.7%، واليسار بـ9.2%، والخضر(يسار) بـ8.9%.

وبتلك النتائج، بات الاتحاد المسيحي، القوة الأولى في البرلمان بـ 246 مقعدًا، وحصل الاشتراكيون الديمقراطيون على 153، و”البديل” على 94، و”الديمقراطي الحر” على 80، و”اليسار” على 69، و”الخضر” على 67 مقعدًا. (ANADOLU)