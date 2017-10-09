البعثات الأمريكية في تركيا تعلق كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة و أنقرة ترد بالمثل

البعثات الأمريكية في تركيا تعلق كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة و أنقرة ترد بالمثل

أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا الأحد أن بعثاتها في هذا البلد علقت جميع خدمات التأشيرات لغير الهجرة بمفعول فوري، بعد توقيف أحد موظفيها الاتراك.

وقالت السفارة إن “احداثا أخيرة” ألزمت الحكومة الامريكية بإعادة تقييم “التزام” تركيا أمن البعثات الدبلوماسية الأمريكية وموظفيها في البلد.

وتابعت انها بهدف تقليص عدد الزوار قررت “ان تعلق بمفعول فوري جميع خدمات التأشيرة لغير الهجرة في جميع المرافق الدبلوماسية الأمريكية في تركيا”.

وكان موظف بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول احتجز الأسبوع الماضي بتهمة ارتباطه بفتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي وذلك في إجراء نددت به واشنطن ووصفته بأنه لا أساس له ويضر بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

من جهتها أعلنت السفارة التركية في واشنطن، الأحد، تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة، ردّا على قرار أمريكي مماثل.

وقالت السفارة في بيان إن “الأحداث التي وقعت مؤخرا، دفعت الحكومة التركية لإعادة تقييم تعهدات حكومة الولايات المتحدة تجاه أمن موظفي ومقرات البعثات الدبلوماسية التركية”.

وقالت السفارة “تم تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنيين الأمريكيين في جميع بعثاتنا بالولايات المتحدة بشكل فوري، بهدف تقليص عدد الزوار إلى أدنى حد في سفارتنا وقنصلياتنا”. (AFP)