باريس سان جيرمان ينضم لسباق الراغبين في الحصول على دي خيا

باريس سان جيرمان ينضم لسباق الراغبين في الحصول على دي خيا

يواجه #مانشستر_يونايتد تحدياً قوياً في الابقاء على نجمه الإسباني #دافيد_دي_خيا في ظل اهتمام العديد من الأندية بخدماته.

الحارس الإسباني ينتهي عقده بحلول صيف 2019، ويرغب مانشستر يونايتد في تجديد عقده لابعاد الاهتمام من ريال مدريد أبرز من يرغب في ضمه.

وقد انضم العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان لقافلة المهتمين بخدمات الحارس الإسباني وفقاً لما نقلت شبكة 360 عربية عن صحيفة “لو ديس سبورت” الفرنسية وذلك في استمرارية الفريق لجلب النجوم الكبار بعد الظفر بنيمار ومبابي خلال الصيف الماضي.

وكان مورينيو قد قال أن الباب فُتح لمدريد خلال فترة معينة من سوق الانتقالات لجلب دي خيا ولكن تأخر الميرينغي حال دون حدوث الصفقة لذلك بقى اللاعب ضمن صفوف الشياطين الحمر.