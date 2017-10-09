بالفيديو .. كشف عملية ” ذبح حصان ” و تقطيعه تمهيداً لبيعه في الكويت

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت ، يوم الجمعة القبض على ثلاثة عمال آسيويين في منطقة صناعية الجهراء بعد قيامهم بذبح حصان داخل حظيرة تمهيداً لبيعه.

وتم توثيق حادثة ذبح الحصان بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر عدد من العمال إلى جانب الحصان المذبوح، وهم يقومون بتقطيعه ووضعه في أكياس.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوخي، “أن البلدية هي من قامت بتصوير المقطع خلال ضبط العمالة”، مضيفاً أن “اللحم هو لحم حصان وليس لحم كلاب”، حيث قال العمال لرجال البلدية الذين ظهروا في موقع الذبح في مقطع فيديو آخر أن اللحم هو لحم كلاب.

وأضاف المنفوخي، أنه “تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات بإبعاد العمال الذين تم ضبطهم، وإحالة صاحب الحظيرة إلى المحكمة بتهمة مزاولة نشاط من دون ترخيص ومزاولة عملية الذبح خارج المسلخ”، مشيراً أنه “لا يوجد تصنيف بشأن منع ذبح الحصان”.