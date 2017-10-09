بايرن ميونيخ ينتظر يواخيم لوف بعد كأس العالم 2018

يواصل بايرن ميونخ العمل على حصر لائحة مرشحيه لتدريب الفريق ابتداءً من الصيف المقبل، بعد تعيين المخضرم يوب هاينكس على رأس الفريق حتى نهاية الموسم خلفاً للمُقال كارلو أنشيلوتي.

وحسب ما نقلت شبكة 360 عربية عن صحيفة “Spox” الألمانية فإن يواكيم لوف يعتبر من أبرز المرشحين لتولي تدريب بايرن ميونخ ابتداءً من الموسم المقبل، بعد قيادة منتخب المانشافت في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستجري في روسيا.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن يواكيم لوف قد يطالب بفسخ تعاقده مع الاتحاد الألماني بعد كأس العالم في حالة توصله إلى اتفاق مع بايرن ميونخ، هو الذي لم يدرب أي نادٍ منذ تجربته مع أوستريا فيينا النمساوي موسم 2003/04.

ويرتبط يواكيم لوف (57 سنة) مع الاتحاد الألماني بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي يعمل مدرباً للمنتخب الألماني منذ صيف 2006.