بريطانيا : اعتقال امرأة أثناء محاولتها تسلق بوابات قصر بكنغهام الملكي

اعتقلت الشرطة البريطانية، امرأة كانت تحاول تسلق بوابات قصر بكنغهام الذي تقيم فيه الملكة اليزابيث وسط #لندن .

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها: إن “الحادث ليس له صلة بالإرهاب”، مضيفة أن “رجال الشرطة سارعوا إلى اعتقال المرأة التي يُعتقد أنها في الثلاثينيات، قبل أن تتمكن من الوصول إلى أرض القصر”.

واعتقلت المرأة للاشتباه بتعديها على أملاك الغير، ويجري استجوابها في مركز للشرطة بوسط لندن.

وقصر بكنغهام، هو المقر الرسمي لملوك بريطانيا، يقع في لندن ويعتبر مكانًا لجل الأحداث المتصلة بالعائلة البريطانية المالكة، ومكانًا لانعقاد العديد من الاجتماعات وزيارات قادة الدول، إضافة لكونه نقطة جذب سياحية رئيسية. ( reuters )