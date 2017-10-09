تركيا : حفل زفاف في أنطاليا ينتهي بقتيل سوري و جريحين آخرين ( فيديو )

قُتلَ شاب سوري وأُصيب اثنان آخران، نتيجة شجار بين سوريين، وأهالي حي أتراك، في مدينة أنطاليا، جنوب غربي تركيا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العراك حدث يوم الجمعة، في حي محمد عاكف.

وأضافت الصحيفة، أن أحد سكان الحي السوريين، أقام حفل زفافه داخل إحدى الحدائق في الحي، ووفقاً للادعاءات فقد نشبت مشادّة كلامية بين السوريين أصحاب الحفل، وأهالي الحي الأتراك، ما لبثت أن تطوّرت وتحولت إلى عراك، طُعنَ نتيجته كل من السوريين محمد الشاعر (22 سنة)، وشقيقه ماجد الشاعر، وآخر لم تذكر الصحيفة اسمه.

وتوفي الشاب محمد الشاعر، الذي أُقيم حفل خطبته يوم الجمعة من الأسبوع الفائت، في المستشفى رغم محاولة الأطباء إنقاذه، حتى قبل أن تتمكن خطيبته من القدوم إلى تركيا، بحسب الصحيفة.

واعتلقت الشرطة كلاً من (علي . إ)، و (أليهان . إ)، للاشتباه بهما، كما تم تحويلهما إلى مديرية الأمن العام في المنطقة للتحقيق.

المصدر : Hurriyet