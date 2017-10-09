تركيا .. مشروع قانون لإنشاء مؤسسة اعتماد الشركات المانحة لعلامة “ الحلال ”

تسلّمت رئاسة البرلمان التركي،الأحد، مشروع قانون لإنشاء مؤسسة اعتماد الشركات المانحة لعلامة الحلال، وتحديد وظائفها.

وبحسب معلومات من مسؤولين في وزارة الاقتصاد، فإنّ “الهدف من إنشاء المؤسسة، هو المشاركة في أسواق المنتجات الحلال التي تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار”.

وأوضح مسؤولو الوزارة، أنه من المنتظر إحالة مشروع القانون من رئاسة البرلمان إلى اللجنة الاقتصادية والتجارية خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم مناقشتها مباشرة.

وفي حال مصادقة البرلمان التركي على مشروع القانون، فإنّ المؤسسة التي سيتم إنشاؤها، ستمنح اعتمادات لشركات محلية وخارجية، تقوم بتقييم ومنح علامة حلال للمنتجات، وستعزز المؤسسة مصداقية شهادات الحلال الصادرة عن هذه الشركات.

وبحسب مشروع القانون، فإنّ إدارة المؤسسة ستتكون من مجلس إدارة ومجلس استشاري، إضافة إلى الأمانة العامة، على أن تقترح وزارة الاقتصاد أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المؤسسة، ويتم تعيينهم من قِبل رئيس الوزراء.(ANADOLU)