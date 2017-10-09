جمهور الممثلة المصرية غادة عبد الرازق يطالبها بالتوقف عن نشر صور الطعام

يبدو أن جمهور #غادة_عبد_الرازق لم يعد يتحمَّل المزيد من صور الطعام، التي تنشرها الممثلة المصرية، حتى إن بعض متابعيها طلبوا منها التوقف عن نشر مثل هذه الصور.

ونشرت عبد الرازق عدة صور لجولتها في عدد من الدول الأوروبية، بصحبة ابنتها روتانا وزوجها حامد الشال، وجاءت معظم الصور التي التقطتها لوجبات الطعام والمأكولات البحرية.

ولم يتوقف متابعوها مع نشر كل صورة على انتقاد عبد الرازق على إصرارها على استعراض تفاصيل إجازتها الصيفية، حتى ما تتضمنه الرحلة من طعام.

وصف عدد من المتابعين أن غادة عبد الرازق تحب الاستمتاع بالطعام، ووصفها البعض الآخر بأنها تستفز جمهورها.

ورغم أن بعض الصور التي التقطتها كاميرا غادة عبد الرازق قد تبدو طبيعية، إلا أن تكرارها دفع الجمهور إلى مطالبتها بالتوقف عن نشر هذه الصور.