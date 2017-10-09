رسمياً .. أندريا بيرلو يضع حداً لمسيرته الاحترافية

أعلن #أندريا_بيرلو أسطورة الكرة الإيطالية ونجم #نيويورك سيتي اعتزاله ممارسة كرة القدم مع نهاية الموسم في الدوري الأمريكي.

ووضع بيرلو صاحب 38 عام حداً لمسيرته الاحترافية الحافلة بالإنجازات سواء مع ميلان أو يوفنتوس أو حتى منتخب إيطاليا.

وينتهي الموسم في الدوري الأمريكي مع نهاية العام الجاري، وهو يتزامن مع نهاية عقده مع نيويورك سيتي، مما يعني أن بيرلو يعيش الأسابيع الأخيرة له في الملاعب.

وقال بيرلو في تصريحات نقلتها شبكة سبورت 360 عربية عن موقع فوتبول إيطاليا “عقلك يدرك أن اللحظة الحاسمة قد حانت، كل يوم لديك مشاكل جسدية، لا يمكنك التدرب بالطريقة التي تريدها لأنه لديك إصابة في كل يوم”.

وتابع “يجب على اللاعبين الأصغر سناً أن يلعبوا، فبالنسبة للاعب في سن 38 عام من الصواب إعطاء فرصة للاعبين الشبان”.

وأنهى بيرلو حديثه “في عمري يجب أن تقول هذا يكفي، لا يمكنك المواصلة حتى تبلغ 50 عام، سأفعل شيئاً آخر”.