روسيا : مفاوضات أستانة خففت حدة القتال في سوريا

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن مفاوضات أستانا برهنت على فعاليتها ونجحت في تخفيف حدة القتال في سوريا.

ونقل موقع قناة “روسيا اليوم” عن المسؤول في الكرملين، اليوم الإثنين، إنّ “مفاوضات أستانة نتاج تعاون مثمر بين روسيا وكازاخستان على الصعيد الدولي”.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنّ “المفاوضات التي أسفرت عن إقامة مناطق لحفض التوتر، أتاحت إيصال المساعدات الغذائية والطبية للمواطنين من كلا الطرفين، وتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا”. (ANADOLU)