صحيفة : أستراليا الأقرب لتنظيم كأس العالم 2022 بدلاً من قطر

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنه بعد تقارير الفساد، والأزمة السياسية التي تمر بها الدوحة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، المتمثلة بالسعودية والإمارات والبحرين ومصر، باتت أستراليا الأقرب لتنظيم كأس العالم 2022.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تعد أستراليا الأقرب لتنظيم كأس العالم بدلاً من قطر، وكانت من أقوى المرشحين للفوز به من المرة الأولى، قبل أن يفاجئ رئيس “فيفا” السابق جوزيف بلاتر العالم بأسره، ويمنح الدوحة تنظيم البطولة في 2010.

وترى الصحيفة أن الأزمة الأخيرة بين قطر، ودول المقاطعة الرباعية، وضعت الدوحة في موقف صعب عالمياً، وأثارت شكوكاً حول قدرتها على استضافة الحدث العالمي الأهم في عالم الرياضة، فهناك اتهامات صريحة لقطر بدعم الإرهاب، وزعزعة استقرار المنطقة، وهو ما أجمعت عليه دول الجوار.

وأشارت “ديلي ميل” إلى دراسة جديدة، أجرتها مؤسسة الاستشارات “كورنر ستون غلوبال”، عملت على بحث تداعيات الأزمة الدبلوماسية الحالية بين قطر والرباعية العربية، خصوصاً أن من بينها 3 دول مجاورة لقطر، وكان من المفترض أن تلعب دوراً في تنظيم البطولة.

وكان تقرير سري، نقله موقع “بي. بي. سي. سبورت”، كشف أن المخاطر المحيطة بمشروع استضافة كأس العالم في 2022، والفساد المقترن به، قد تدفع في النهاية إلى عدم استضافتها له.

وأوضحت دراسة أجريت من قبل الاستشاريين الإداريين في “كورنر ستون غلوبال” للاستشارات، التي حصلت عليها “بي. بي. سي”، حول تقييم تأثير الأزمة الحالية بين قطر وجيرانها، وتحذر الوثيقة شركات البناء العاملة على برنامج البنية التحتية للكأس العالم، الذي تبلغ قيمته 200 مليار دولار، من أنه “مشروع عالي الخطورة”.

وأشار التقرير إلى أن “المطلعين على البطولة، والخبراء الإقليميين، ذكروا لنا أنه بعيد كل البعد أن تستضيف الدوحة البطولة”.

وكان منح “فيفا” تنظيم كأس العالم 2022 لقطر في 2010، أحدث ضجة كبيرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ما أجبر الاتحاد الدولي على تعديله إلى ديسمبر (كانون الثاني).