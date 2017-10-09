عمر السومة : لو لم أكن لاعباً لرغبت بأن أصبح ” ضابط في الجيش ” ( فيديو )

كشف اللاعب السوري “عمر السومة” نجم فريق الأهلي السعودية، وقلب هجوم منتخب بشار الأسد، عما كان يتمنى أن يصبح لو لم يكن لاعب كرة قدم.

جاء ذلك، في مقطع مصور يظهر جزءاً من مقابلة للاتحاد الآسيوي مع السومة، نشر عبر صفحة الاتحاد الرسمية في فيسبوك، الاثنين.

ووجه الموقع عدة أسئلة سريعة لكل من عمر السومة وزميله محمود المواس، ومن بينها كان سؤال حول ما الذي ترغب أن تكونه لو لم تكن لاعباً.

وأجاب المواس على السؤال بالقول إنه سيرغب بأن يكون طبيباً، أما السومة فقال إنه يريد أن يكون “ضابط في الجيش”.

ولدى سؤاله عن الرتبة التي يرغبها، أجابن : “مافي رتبة .. نبدأ بالمجند”.

ورغم سهولة الأسئلة، إلا أن المترجم المرافق للاعبين فشل بترجمتها، وقال متابعون موالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المترجم هو الإداري في المنتخب “طارق جبان”، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة.

وطارق جبان لاعب دولي سابق، لعب لفريق الجيش وللمنتخب، ويعتبر واحداً من أسوأ المدافعين في تاريخ الأخير.

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