في ماليزيا .. مراهق يحمل شقيقه التوأم في بطنه !

في حادثة نادرة وغريبة من نوعها، تمكن الأطباء في #ماليزيا من استئصال جنين غير مكتمل النمو من بطن صبي يبلغ من العمر 15 عاما.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان المراهق يعاني من انتفاخ في بطنه وآلام في المعدة منذ ولادته، ولم يتمكن الأطباء من اكتشاف سبب ذلك. ومؤخرا اشتد الألم به، فهرع إلى إحدى المستشفيات المحلية، الواقعة في مدينة سونغاي بيتاني، حيث قاموا بإجراء عملية له، أفضت إلى استخراج جنين يبلغ وزنه 1.6 كغ، ولديه شعر طويل، وأعضاء تناسلية ذكورية.

وقال الأطباء، يبدو أن الجنين عبارة عن توأم الصبي الذي لم يولد، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، حيث أنه لم تتم عملية انفصال التوأمين في الأشهر الأولى من الحمل، فظل يكبر داخل بطن الصبي، ويتغذى من جسده، علما بأنه لا يملك فما ولا يمكنه العيش منفصلا عن جسد المراهق، وقد صنفه الأطباء على أنه أحد أنواع الأورام.

وطبيا، تعرف هذه الحالة باسم “جنين داخل جنين”، “foetus in fetu”، وهي حالة مرضية نادرة جدا، حيث لم يتم الإبلاغ في جميع أنحاء العالم إلا عن 200 حالة مشابهة، وقد تم العثور على الجنين في البطن بنسبة 80% من الحالات المعلن عنها، لكن هناك تقارير تفيد بحدوثه في الجمجمة.

ويعود سبب ذلك إلى عدم اكتمال فصل التوائم، فيبقى أحدهما غير قادر على النمو بشكل ذاتي، ليصبح جزءا داخليا من توأمه.