لماذا يملك بعض الناس شعر أحمر ؟

على الرغم من أن العديد من الناس لاسيما السيدات بتن يصبغن شعورهن، إلا أن يبقى للشعر الأحمر الطبيعي رونقه وغرائبيته الذي يطرح العديد من التساؤلات.

وعلى الرغم من أن التفسيرات القديمة ارتبطت دائمًا بالأساطير والخرافات، إلا أن الواقع العلمي مغاير تماماً، وفق ما ذكرت قناة العربية، فما هي الأسباب الحقيقية وراء الشعر الأحمر؟

الجواب العلمي في هذا الشأن واضح، بحسب موقع ( Ibelieveinscience ) فعلم الوراثة يؤكد أنه ناتج عن طفرتين جينيتين في جينات مستقبِل موجود لدينا كلنا يدعى MC1R، هاتان الطفرتان تجعلان الجين مثبطًا، أي غير قادر على التعبير الجيني، كما تؤدي هذه الطفرة أيضًا إلى بشرة فاتحة ناتجة عن الاختلاف في الصبغات.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق ذات الإضاءة الشمسية القليلة إذ يستفيدون أكثر من ضوء الشمس لتصنيع فيتامين دي.

إلا أن الوضع يختلف في المناطق الحارة والمشمسة، إذ تعرضهم أشعة الشمس الحادة إلى العديد من المخاطر الجلدية وقد تصل إلى سرطان البشرة.

والجين الصامت متنحي (recessive) لذلك عندما يملك الشخص جيني MC1R من النوع الصامت يكون الشخص ذا شعر أحمر وبشرة فاتحة، أما إذا امتلك جينًا واحدًا صامتًا يكون ذا شعر بني وبشرة فاتحة.