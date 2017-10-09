مانشستر سيتي يجهز كل الترتيبات و ينتظر قرار ميسي !

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن #مانشستر_سيتي عازم على التعاقد مع #ليونيل_ميسي نجم #برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان برشلونة قد أعلن عن توصله لاتفاق مع ميسي لتجديد عقده الذي سينتهي عام 2018، لكن سرعان ما تبين أن صاحب الكرة الذهبية 5 مرات لم يوقع على عقده الجديد حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مانشستر سيتي جهز كل الترتيبات اللازمة بما فيها القضايا المالية للتعاقد مع ميسي، وهو ينتظر فقط قرار اللاعب النهائي.

وأضاف التقرير، وفقاً لشبكة سبورت 360 عربية، أن ميسي يشعر بالسعادة في برشلونة ولا يفكر بالرحيل عن النادي، لكن في الوقت ذاته قد يقرر المجازفة لخوض تحدٍ جديد لاسيما مع التخبط الذي تعيشه إدارة النادي الكاتالوني.

وأشارت آس إلى أن ميسي لا يفكر في الوقت الراهن سوى في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين للتأهل إلى كأس العالم، وسيحسم مسألة مستقبله خلال الأشهر المقبلة.