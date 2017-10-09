مدير منتخب بشار الأسد : نلعب من أجل الرئيس و الجيش و جميع من يدافع عن بلدنا ضد الإرهابيين .. و لنثبت أن ما يحصل في سوريا ” مؤامرة ” ( فيديو )

مدير منتخب بشار الأسد : نلعب من أجل الرئيس و الجيش و جميع من يدافع عن بلدنا ضد الإرهابيين .. و لنثبت أن ما يحصل في سوريا ” مؤامرة ” ( فيديو )

قال “فادي دباس” نائب رئيس اتحاد كرة القدم في سوريا، ومدير منتخب بشار الأسد، إن المنتخب يلعب لأجل الجيش والرئيس.

ولا يعتبر هذا التصريح الأول من نوعه من قبل أحد المسؤولين عن منتخب بشار الأسد أو الرياضة السورية عموماً، بل هو تصريح يتم تكراره كلما سنحت الفرصة أمام الإعلام الغربي.

وظهر دباس ضمن تقرير لقناة ZDF الألمانية تتحدث فيه عن الجدل الدائر حول المنتخب، والانقسام بين مشجع له ورافض.

وقال دباس للقناة، بحسب ما ترجم عكس السير: “نلعب هنا لأجل رئيسنا لجيشنا لشعبنا ولجميع الذين يدافعون عن بلدنا ضد الإرهابيين وضد القوى الأجنبية التي جلبت الحرب لسوريا”.

وفي لقاء آخر، مع القناة الأولى الألمانية، قال دباس إن الفوز هدفه تقديم برهان للعالم أن ما يحدث في سوريا حرب كونية ومؤامرة.