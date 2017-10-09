مدير منتخب بشار الأسد : نلعب من أجل الرئيس و الجيش و جميع من يدافع عن بلدنا ضد الإرهابيين .. و لنثبت أن ما يحصل في سوريا ” مؤامرة ” ( فيديو )

9 أكتوبر، 2017
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قال “فادي دباس” نائب رئيس اتحاد كرة القدم في سوريا، ومدير منتخب بشار الأسد، إن المنتخب يلعب لأجل الجيش والرئيس.

ولا يعتبر هذا التصريح الأول من نوعه من قبل أحد المسؤولين عن منتخب بشار الأسد أو الرياضة السورية عموماً، بل هو تصريح يتم تكراره كلما سنحت الفرصة أمام الإعلام الغربي.

وظهر دباس ضمن تقرير لقناة ZDF الألمانية تتحدث فيه عن الجدل الدائر حول المنتخب، والانقسام بين مشجع له ورافض.

وقال دباس للقناة، بحسب ما ترجم عكس السير: “نلعب هنا لأجل رئيسنا لجيشنا لشعبنا ولجميع الذين يدافعون عن بلدنا ضد الإرهابيين وضد القوى الأجنبية التي جلبت الحرب لسوريا”.

وفي لقاء آخر، مع القناة الأولى الألمانية، قال دباس إن الفوز هدفه تقديم برهان للعالم أن ما يحدث في سوريا حرب كونية ومؤامرة.

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3 آراء على “مدير منتخب بشار الأسد : نلعب من أجل الرئيس و الجيش و جميع من يدافع عن بلدنا ضد الإرهابيين .. و لنثبت أن ما يحصل في سوريا ” مؤامرة ” ( فيديو )”

  1. روحو شوفو ميركل كيف تصورت جنب بوط اللاعب الي حقق الهدف وقالت بما معناه.. انو بهالحذاء ارتفع اسم المانيا..
    اما نحن فشعب عبودية.. لاعبيننا يتعبوا كتير ورواتب بتهوي… ولسى بيمسحوا جوخ وبيهدوه لسيادته.. شو عمل سيادته غير انو ذللكم.. عطوني عدد الملاعب والفرق بسوريا.. نص ولاد سوريا بيعبوا بالشوارع.. تاعوا شوفو بلاد اوربا مافي مدرسة الا مخدمة تماما مشان الرياضة.. ملعب وطابات وتنظيم.. وما بيشكروا سيادتها او سيادتوا لأنو بيعرفوا انو هادا حقهم.. وان أصر الحزب الحاكم بيورحوه بالانتخابات.. بس عنجد كل واحد بيختار طريقة حياته.. ونحن اللي قال ولتنا أمهاتنا أحرارا…
    وبالاخير بقول مادام نيتهم بس لبشار (اللي اصلا بيستذني كل اللي ما بده ياهم من المنتخب.. حتى ولو أكفاء…)
    ان شاء الله بيخسررروا…اذا هيك نيتهم ..

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