من جديد .. صحيفة : ” سوري أمين ” يعثر على مبلغ مالي و يسلمه للشرطة في ألمانيا

من جديد .. صحيفة : ” سوري أمين ” يعثر على مبلغ مالي و يسلمه للشرطة في ألمانيا

سلم سوري الشرطة الألمانية مبلغاً من المال، كان قد عثر عليه في “ظرف”، الأربعاء الماضي، على رصيف في شارع لوبرليندفيغ، بمدينة هيرفورد، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة فيستفالن بلان الألمانية المحلية، الخميس (5/8)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن سورياً عثر على مبلغ قدره 1050 يورو في ظرف الأربعاء الماضي، ووصفته بأنه أمين، حيث لم يتردد وذهب فوراً لمركز الشرطة وسلمهم المبلغ.

وقال ستيفن هايدون من مركز الشرطة إن العثور على مبلغ كبير بهذا الشكل، أمر نادر.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تعرف المالك المحتمل للمال، حيث أخبر مواطن في المدينة عن فقدانه مبلغاً قدره 1050 يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تعذر تحديد هوية المالك فإن المبلغ يبقى ستة أشهر، إلى أن يظهر المالك الحقيقي للمطالبة بالمبلغ الذي فقده، وبعد انقضاء المدة يستطيع الذي عثر على المال أن يحصل عليه، أما في حال كان ليس مهتماً بالمبلغ فيتم تحويله لخزينة الدولة.

ومنذ موجة اللجوء الكبرى ووصول مئات الآلاف من السوريين إلى ألمانيا، نشر عكس السير، نقلاً عن الإعلام الألماني، عدداً من الأخبار التي تتحدث عن لاجئين سوريين وجدوا مفقودات (أموال – ذهب – …) وأعادوها لأصحابها أو سلموها للشرطة.

وتثير هذه الأخبار الكثير من الجدل وعدم التصديق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بعض الأحيان، لكثرة حدوثها وكون السوريين هم أبطالها.

المصدر : Westfalen Blatt

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