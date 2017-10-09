ميلان يجهز 90 مليون يورو للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

قالت مصادر صحافية إيطالية، إن نادي ميلان الإيطالي يجهز عرضاً قيمته 90 مليون يورو، لضم هداف مانشستر سيتي الإنكليزي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، يغيب أغويرو (29 عاماً) 6 أسابيع عن فريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، بعد تعرضه لكسر بضلع في الصدر إثر حادث تعرض له في هولندا.

وكان أغويرو مهمشاً من المدرب غوارديولا، لكنه أثبت هذا الموسم أحقيته في حجز مكان أساسي على حساب البرازيلي الشاب غابرييل جيسوس، قبل تعرضه للإصابة الأخيرة.