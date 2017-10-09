نصر الله : أمريكا تخدم مصالح ” داعش ” في سوريا

زعم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الأحد ان الولايات المتحدة تخدم مصالح تنظيم داعش في سوريا، لأنها “تمنع الجيش السوري وحلفاءه من التقدم في بعض مناطق شرق البلاد”.

وقال نصر الله خلال حفل تأبيني، إن المعركة ضد “داعش” في سوريا كان لا بد منها وهي لا تتوقف الا بإزالة هذا التنظيم الارهابي من الوجود.

واتهم واشنطن باستغلال الوضع في المنطقة بقوله: “أمريكا ليست على عجلة للقضاء على داعش لأنها تسعى أولا لتدمير الجيوش والشعوب واستنزاف الجميع ويجب أن تستمر في هذه الوظيفة لأطول مدة ممكنة”.