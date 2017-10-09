هولندا : تعديلات جديدة على قوانين الاندماج و المساعدات المقدمة للاجئين الجدد

تسعى الحكومة الهولندية الجديدة، لإجراءات تعديلات على قوانين الاندماج، تشمل إيقاف تعويضات السكن والتأمين الصحي للاجئين الجدد.

وقالت صحيفة ” الخمين داخبلاد” الهولندية، الجمعة (6/10) ، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحكومة الجديدة تشق طريقاً جيداً في الاندماج، بقيادة مارك روتة، واصفة إياه بالطريق الجيد.

وكشفت الصحيفة أن اللاجئين من حاملي الإقامات، لن يحصلوا في أول سنتين على التعويض الصحي، وتعويض السكن والتعويضات المالية.

وكانت الأحزاب المتفاوضة، حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VDD)، و حزب النداء الديمقراطي المسيحي (CDA)، وحزب الديمقراطيين (D66)، والاتحاد المسيحي، قد اتفقوا على أن تقوم البلديات بدفع إيجار المنازل والتأمين الصحي، والإشراف على اللاجئ لمدة سنتين، على أن يحصل فقط على بعض الأموال، كمصروف شهري.

ووصفت الصحيفة القرار بالتسوية السياسية، حيث سيحصل اللاجئون من حاملي الإقامات على المزيد من المساعدة في الاندماج، لكنهم لن يحصلوا على “الرفاه” من الدولة، وبذلك يكون قد تم الانحراف عن سياسة الحكومة السابقة، حيث كان الاتفاق يقضي بأن اللاجئ هو المسؤول عن نفسه في الاندماج.

وسيتم النظر في أمر اللاجئين بعد سنتين من ذلك، فيما إذا استوفوا أهداف الاندماج، وفي حال تم ذلك، فسيسمح لهم بالحصول على الحقوق التي يأخذها اللاجئون السابقون.

المصدر : Algemeen Dagblad