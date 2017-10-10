” آبل ” تعدل برمجة ساعاتها الذكية ( فيديو )

أصدرت شركة #آبل نسخة معدلة من برنامج التشغيل المخصص لساعاتها الذكية لتفادي مشاكل اتصالها بشبكات الإنترنت.

تأتي تلك الخطوة من الشركة بعد نحو أسبوعين من إعلانها أن بعض مستخدمي ساعات “Apple Watch 3” كانوا يعانون من مشاكل في اتصال تلك الساعات بشبكات الـ “Wi-Fi” في الأماكن العامة كالفنادق والمقاهي ومحطات نقل الركاب.

ووفقا للخبراء في آبل فإن “نسخة watchOS 4.0.1 الجديدة من نظام التشغيل ستتعامل مع كل هذه المشاكل، كما ستنهي الخلل الفني الذي كان يتسبب بفصل المكالمات واتصال الساعة مع المساعد الصوتي سيري والشبكات الخلوية”.

وتتجه جميع الأنظار نحو ساعات “Apple Watch 3” الجديدة كونها أول ساعات آبل القادرة على الاتصال بشبكات “LTE” الخلوية، وفقاً لقناة روسيا اليوم، أي أنها قد تغني المستخدم عن حمل الهاتف لإجراء المكالمات والرد عليها، حتى أن صحيفة “وول ستريت جورنال” أشارت منذ مدة إلى أن الخبراء سيتخذون من هذه الساعات معيارا لتقييم قدرة آبل على تطوير تقنياتها للمنافسة في الأسواق.