أستراليا تفوز على منتخب بشار الأسد و تصل للملحق الأخير المؤهل لمونديال روسيا ( فيديو )

أستراليا تفوز على منتخب بشار الأسد و تصل للملحق الأخير المؤهل لمونديال روسيا ( فيديو )

تأهلت أستراليا إلى المحلق النهائي المؤهل لكأس العالم في روسيا 2018، بعد فوزها في إياب المحلق الآسيوي، على منتخب بشار الأسد، بهدفين لهدف.

وكان المنتخبان تعادلا ذهاباً بهدف لهدف، في ماليزيا، التي خاض عليها “المنتخب” جميع مبارياته التي تعتبر على أرضه في التصفيات.

وافتتح عمر السومة التسجيل للمنتخب النظامي مبكراً، قبل أن ينجح المخضرم تيم كاهيل (37 عاماً)، بتعديل النتيجة.

وسيطر التعادل على مجريات اللقاء، بأفضلية واضحة للمنتخب الأسترالي، الذي تمكن في الشوط الإضافي الثاني من تسجيل هدف الفوز برأسية أخرى من كاهيل.

وتلتقي أستراليا في الملحق النهائي، الفريق صاحب المركز الرابع في تصفيات الكونكاكاف (أمريكا – بنما – هندوراس).

إعلام النظام يدمج مشاهد للمنتخب مع مشاهد من معارك الجيش النظامي (المصدر: Anas Haimour – فيسبوك)