أستراليا تفوز على منتخب بشار الأسد و تصل للملحق الأخير المؤهل لمونديال روسيا ( فيديو )

10 أكتوبر، 2017
10

تأهلت أستراليا إلى المحلق النهائي المؤهل لكأس العالم في روسيا 2018، بعد فوزها في إياب المحلق الآسيوي، على منتخب بشار الأسد، بهدفين لهدف.

وكان المنتخبان تعادلا ذهاباً بهدف لهدف، في ماليزيا، التي خاض عليها “المنتخب” جميع مبارياته التي تعتبر على أرضه في التصفيات.

وافتتح عمر السومة التسجيل للمنتخب النظامي مبكراً، قبل أن ينجح المخضرم تيم كاهيل (37 عاماً)، بتعديل النتيجة.

وسيطر التعادل على مجريات اللقاء، بأفضلية واضحة للمنتخب الأسترالي، الذي تمكن في الشوط الإضافي الثاني من تسجيل هدف الفوز برأسية أخرى من كاهيل.

وتلتقي أستراليا في الملحق النهائي، الفريق صاحب المركز الرابع في تصفيات الكونكاكاف (أمريكا – بنما – هندوراس).

إعلام النظام يدمج مشاهد للمنتخب مع مشاهد من معارك الجيش النظامي (المصدر: Anas Haimour – فيسبوك)

 

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

10 آراء على “أستراليا تفوز على منتخب بشار الأسد و تصل للملحق الأخير المؤهل لمونديال روسيا ( فيديو )”

  1. اللعب في هذا الفريق ما بيفرق شي عن المشاركة والتجنيد في ميليشيات مختار المهاجرين. القتل مش بس بالبارودة والرصاصة. القتل له عدة اوجه يا سادة. كل مين لعب في هذا المنتخب هو شبيح ورخيص، قولا واحدا.
    مبروك استراليا.
    شمتان بفريق الميليشيا الرياضية شماتة ما الها آخر
    عمر السومة: يالله حبيبي ما صار شي، صار عندك فرصة تروح تتطوع كمجند في ميليشيا مختار المهاجرين. خود عالمة معك كمان، كان بدو يتطوع وانرفض طلبو.

    رد

  4. الحمد لله لقد تحقق المراد و تأهل المنتخب الأسترالي، ولم ينل النظام و زبانيته فرصة لتلميع صورتهم و التباهي بالإنجاز، فالمنتخب الذي لعب اليوم هو منتخب النظام أو بالأحرى المنتخب العلوي و ليس له من سوريا إلا اسمه، قالو أن السياسة فرقتنا و الكرة جمعتنا و لن نجتمع بكم إلا للتطهير الأرض منكم، و هناك البعض يقول أن علينا أن ننسى و نشجع منتخبهم لأنها رياضة بالنهاية و الخلاف السياسي لا يفسد للود قضية، و أطرح سؤال أرجو الإجابة عليه لو أن فريقا رياضا أو علميا معارضا للنظام داعما للثورة دخل في مسابقة من الممكن أن توصله إلى العالمية فهل ستقفون معه؟ وهل سيقف إعلامكم إلى جانبه لأن الخلاف السياسي يجب أن يضع جانبا؟ كما تقولون الآن.

    رد

  8. و اخيرا خسروا جماعة البراميل و يا منتخب البراميل الى الجبهات لانو ماضل عند الحيوان عساكر زيادة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.