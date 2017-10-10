ألمانيا : العثور على مولودة عمرها ساعات مرمية أمام مدخل كنيسة !

عثر على مولودة عمرها بضع ساعات، في صندوق كرتوني، يوم الاثنين، أمام كنيسة في بلدة “فيسو”، بولاية ساكسونيا السفلى.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، أن عاملة تنظيف وجدت الصندوق وبداخله المولودة في الساعة الثامنة صباحاً أمام مدخل الكنيسة، وكانت ملفوفة ببطانية قديمة.

وأضافت الصحيفة، أنه تم نقل المولودة إلى المستشفى على الفور، وتبين لاحقاً أنها بصحة جيدة.

ومن المحتمل أن تكون الطفلة قد ولدت ليلة الاثنين، إذ قال الأطباء إن عمرها لا يتجاوز 6 ساعات.

وتحقق الشرطة في القضية وتبحث عن شهود ربما شاهدوا سيارة أو أشخاصاً بالقرب من المكان الذي وجدت فيه المولودة، وطلبت الشرطة ممن يملك أية معلومات الاتصال على الرقم: 059319490.

المصدر : BILD