ألمانيا : شجار ينتهي بسوري مخمور في مستشفى بـ ” نيوبورغ ” .. و الشرطة تتدخل

اضطر شابان سوريان، الشرطة الألمانية للتدخل مرتين، إحداها في مستشفى، ليلة يوم الأحد الماضي.

صحيفة “اوغسبورغر ألغماينه” الألمانية قالت، الإثنين (8/10)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شابين سوريين يبلغان من العمر 22 و23 عاماً كانا مخمورين، وقاما بالتلاسن مع شخص مجهول، وذلك في إحدى الحانات في مدينة نيوبورغ، بولاية بافاريا.

وقام البواب بعد ذلك بإخراج مسببي الشغب ليستنشقا الهواء النقي، ولكن المشادة استمرت في الخارج وتحولت إلى شجار.

وقالت الشرطة إنها حين وصلت، لم يكن في موقع الشجار سوى الشابين السوريين، حيث لاذ الطرف الآخر بالفرار.

وقد أصيب أحد الشابين بجروح في الرأس، ونقل إلى مستشفى نيوبورغ، وبعد وقت قصير تلقى المستشفى مكالمة طوارئ أخرى، وفي تلك الأثناء وصل الشاب السوري الثاني إلى قسم الطوارئ، والتقى بصديقه هناك، ورفض مغادرة غرفة العلاج.

حينها جاءت الشرطة مرة أخرى، ليرضخ الشاب، ويغادر الغرفة، لكن الشخص المصاب أبدى سلوكا غاضباً لعدم تأمين الرعاية الطبية له، مما اضطر إلى نقله إلى المستشفى في مدينة إنغولشتات، التابعة لولاية بافاريا.

ولم تذكر الصحيفة أية تفاصيل أخرى.

المصدر : augsburger allgemeine