” إنستغرام ” يتيح نشر القصص على ” فيسبوك ” مباشرةً

أعلنت شركة #فيسبوك أنه سيتم قريبا إتاحة ميزة جديدة على #إنستغرام تسمح للمستخدمين تحميل قصصهم على فيسبوك.

وبعد اختبار الميزة في البرتغال الشهر الماضي، ظهرت لمستخدمي الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة. وأكدت فيسبوك هذا الأسبوع أنه سيتم طرحها على الصعيد العالمي قريبا.

ويبدو أن هذه الخطوة هي جزء من محاولة فيسبوك لتحقيق نجاح أكبر لقصص إنستغرام، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، كما يبدو أن فيسبوك تدعم بقوة خاصية القصص على كل منصاتها، ففي أغسطس الماضي أعلنت الشركة جلبها للميزة على تطبيقها عبر الحواسيب المكتبية.

وهذه المرة الأولى التي تكون فيها هذه الميزة متاحة على الحواسيب المكتبية، إذ كانت متوفرة في كل من إنستغرام ومسنجر وواتس آب وفيسبوك عبر الهواتف المحمولة فقط.

وما زالت فيسبوك مصرة على تنشيط ميزة القصص، التي يبدو أنها لم تحقق النجاح المرجو. ولكن طالما أن المستخدمين على شبكتها الاجتماعية الأضخم لا يحبون نشر القصص مباشرة، لعلها تقنعهم من خلال إعادة نشرها من إنستغرام إلى فيسبوك.

كما قدم إنستغرام هذا الأسبوع شكلا جديدا من الملصقات في القصص، بحيث يمكنك الآن إجراء تصويت تفاعلي يمكن المتابعين من التعبير عن ما يعجبهم ضمن الخيارات المتاحة.