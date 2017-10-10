إيران : أمريكا ستساعد الإرهاب إذا صنفت الحرس الثوري تنظيماً إرهابياً

قالت إيران إن الولايات المتحدة “ستنضم إلى معسكر الإرهابيين”، إذا اختارت تصنيف الحرس الثوري تنظيماً إرهابياً.

وقال محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في مؤتمر صحافي أسبوعي بثه تلفزيون البلاد على الهواء مباشرة، “يجب أن يكون العالم ممتنا للحرس الثوري لحربه على الإرهابيين خاصة ضد داعش” في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف “ومن ثم فإنه باتخاذ موقف ضد الحرس الثوري وتصنيفه على أنه تنظيم إرهابي سينضم الأمريكيون إلى معسكر الإرهابيين”.

ومن المتوقع أن يصنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني، وهو أقوى قوة أمنية في إيران، تنظيماً إرهابياً وهو يطرح استراتيجيته الأوسع والأكثر تشدداً تجاه إيران الأسبوع المقبل. (REUTERS)