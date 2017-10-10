الإعلان عن أسماء جديدة ضمن المرشحين لـ ” الكرة الذهبية “

كشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية امس الإثنين، عن أسماء أخرى من قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب في أوروبا لعام 2017، وشملت الأوروغوياني لويس سواريز من برشلونة، والبرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول)، والإسباني سرجيو راموس من ريال مدريد.

كما تضم القائمة: البلجيكي درايز ميرتنز (نابولي) والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

وكانت الدفعة الأولى التي أعلنتها الصحيفة اليوم شملت 5 أسماء، هي: البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة سابقاً، والأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس، والفرنسي نغولو كانتي من تشيلسي، إلى جانب لاعبي ريال مدريد: البرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش.

وستكشف “فرانس فوتبول” على مدار اليوم عن قائمة الـ30 لاعباً المرشحين لنيل هذه الجائزة العريقة، التي أنهت شراكتها منذ العام الماضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتعود وتعتمد الآن على أصوات الصحافيين الدوليين، دون الحصول على أصوات قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها.

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو الأوفر حظاً لنيل الجائزة للمرة الخامسة في مشواره، بعد أعوام 2008 و2013 و2014 و2016، ليعادل بهذا الشكل رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي. ( EFE )