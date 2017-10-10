الانخفاض الأكبر منذ أكثر من عام .. سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 10 \ 10 \ 2017

الانخفاض الأكبر منذ أكثر من عام .. سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 10 \ 10 \ 2017

يتخطى حاجز الـ 500 انخفاضاً للمرة الأولى منذ أكثر من عام .. سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الثلاثاء 10 \ 10 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 17800 الدولار 495 498 اليورو 583 588 الليرة التركية 138 140 الدرهم الإماراتي 130 131 الليرة اللبنانية 0.330 0.333 الريال السعودي 129 130 الدينار الأردني 702 705

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