” العطاس ” .. سعودية تبتكر ” خوذة ” تحتفي بها أمريكا و تصنعها الصين

نجحت طالبة الدكتوراه السعودية ريم العطاس بجامعة بريدج بورت، بولاية كونيكتيكت الأمريكية، في ابتكار خوذة لسائقي الدراجات، مزودة بالقدرة على تحديد الموقع، وبنظام إنذار لحركة المرور التي تقترب من السائق.

وفازت “خوذة رمبل ” بالجائزة الأولى لمسابقة شارك تانك، و نقلت صحيفة عكاظ عن صحيفة “كونيكتيكت بوست” أمس أن الخوذة يجري تصنيعها في الصين، وستنزل الأسواق العام القادم.

وقالت العطاس إن أي عائدات من بيع الخوذة ستصب في مصلحة تمويل إنسان آلي تقوم بتصنيعه.