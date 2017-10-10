اللاذقية : وفاة رجل صدمته ” سيارة سوداء مجهولة ” على طريق ” حميمم ” بعد أن خشي المارة إسعافه !

قالت وسائل إعلام موالية، إن أربعينياً صدمته سيارة مسرعة، على طريق “المطار – حميميم” في اللاذقية، بعد أن خشي المارة إسعافه.

وذكرت “قناة شامنا” التابعة للنظام، أن رامي داوود (46 عاماً)، توفي مساء الأحد الماضي “على مفرق طريق المطار- حميميم بعد أن صدمته سيارة مسرعة وهربت دون إسعافه”.

ونقلت القناة عن شقيق المتوفى قوله إنه “رغم وجود السيارات والمارة على الطريق لكنّ أحداً لم يقم بإسعاف أخيه خوفاً من الاتهام بالتسبب بالحادث”.

وذكر أن اتصالاً ورد إليهم من طفل رأى جسد رامي على الطريق وأخبر أهله بعد مضي ساعة ونصف على الحادث دون أن يسعفه أحد.

وأضاف أن الطفل الذي أبلغهم بالحادثة لم يشهدها ولم يتعرف أحد على نوع أو لون السيارة لكن قطعة سوداء تحطمت من السيارة دلت على لونها.

وقال شقيق الضحية إن أخاه توفي قبل وصوله إلى المستشفى بسبب النزيف الذي تعرض له، وناشد من يمتلك أية معلومة عن الحادثة، أن يزود بها “الجهات المختصة”.

ونقلت القناة عن محام قوله إنه “لا قرار قانوني ينص على حجز الذي يسعف مصاباً”، إلا أن السلطات الأمنية في دولة المؤسسات الخلبية، غالباً ما تقوم باحتجاز المسعف والتحقيق معه وإرهابه، وصولاً إلى توجيه الاتهام له في محاولة لابتزازه مادياً، الأمر الذي يدفع الكثيرين لعدم تقديم المساعدة في حوادث مشابهة، تجنباً لذلك.