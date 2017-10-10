امرأة أمريكية تدس الزجاج المكسور في طعامها لتجنب دفع ثمنه !

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة ابتكرت طريقة غريبة للحصول على وجبات طعام مجانية من المطاعم، من خلال دس الزجاج المكسور في وجبات الطعام، وإجبار المطعم على إعطائها وجبة مجانية، وإعفائها من دفع ثمنها.

واعترفت كايلين مورفي (31 عاماً) من ديرلي بيتش، أمام قسم شرطة ستيورات، بوضع الزجاج في طعامها في 9 مطاعم، والتهديد بالتشهير بهذه االمطاعم، في حال لم تحصل على وجبة طعام مجانية.

وذكرت الشرطة، أنه على مدى 12 يوماً خلال الشهر الماضي، تناولت مورفي الطعام في 9 مطاعم، وحصلت على وجبات قيمتها أكثر من 150 دولاراً بالمجان، واتهمت بالاحتيال، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، ونقلت إلى سجن مقاطعة مارتن حيث تم احتجازها، بحسب صحيفة ميامي هيرالد.

وأثارت مورفي شكوك بعض المطاعم، التي لم يكن لديها زجاج أصلاً في المطبخ، أو على الطاولات، والخطأ الذي وقعت مورفي فيه، هو ارتياد عدة مطاعم تقع في نفس المنطقة، ويعرف مالكوها بعضهم بعضاً، مما أدى إلى افتضاح أمرها.

وبعد القبض عليها، اعترفت مورفي، أنها تحمل قطع الزجاج المكسور معها إلى أي مطعم ترغب بتناول الطعام فيه، وتعمد إلى دسه في الطبق، بعد تناول معظم الوجبة، مما يجبر معظم المطاعم على تقديم وجبة مجانية، أو دعوة لتناول الطعام بالمجان في المرة القادمة.