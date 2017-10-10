بالفيديو .. النجم عمرو دياب يطرح اغنية ” الفرحة الليلة ” احتفالاً بصعود مصر لكأس العالم

طرح النجم المصري الكبير #عمرو_دياب ، أغنية “الفرحة الليلة”، وذلك احتفالاً بصعود المنتخب الوطني المصري لكأس العالم، بعد غياب 28 عاماً، وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، و إنتاج “ناي”.

يذكر أن منتخب مصر صعد إلى نهائيات كأس العالم، في روسيا 2018، بعد أن تغلب على منتخب الكونغو، وتصدر فرق مجموعته، وفقاً لصحيفة “اليوم السابع”.