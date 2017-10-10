بالفيديو .. شاب سعودي يخاطر بحياته لإنقاذ حياة العشرات في حريق بمحطة وقود

نجح شاب سعودي في إنقاذ حياة العشرات بجرأته التي قادته لدفع سيارة شبت فيها النيران وهي متوقفة في محطة وقود، مستخدماً سيارته لإبعاد السيارة المحترقة قبل أن تمتد النيران منها إلى المحطة وتسبب كارثة كبيرة فيما لو وصلت لخزانات الوقود الرئيسة.

ووقع الحادث الذي صوره بعض المتواجدين في المكان، مساء امس الإثنين في إحدى محطات الوقود في شمال مدينة #الرياض ، حيث اندلعت النيران بسيارة متوقفة في المحطة لتعبئة الوقود، دون أن يتمكن المتواجدون في المكان من إخمادها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، الشاب يقود سيارته بسرعة ليصدم السيارة المحترقة في المحطة ويبعدها عنها قبل أن يتراجع بسيارته التي اشتعلت النيران بإطاراتها الأمامية أيضاً ويتمكن من إخمادها، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وقال مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشاب يدعى سلطان بن محمد آل حزيم الرجبان، وإن الحادثة وقعت في محطة الجمعان في حي العقيق شمال الرياض بعد غياب شمس يوم امس الإثنين بقليل.

ووصلت فرق الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحريق ليجدوا السيارة المحترقة بعيدة عن المحطة وتبدأ عملية إخماد النيران في السيارة دون تسجيل أي إصابات بالرغم من تواجد العشرات في المحطة والمنطقة المحيطة بها.

ووجدت جرأة الشاب وعمله البطولي صداها السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دخل الوسم #مواطن_ينقذ_محطه_من_الاشتعال قائمة الترند في موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين المغردين السعوديين وسط إشادة بما قام به.