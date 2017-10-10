بالفيديو .. عرس جماعي لـ 199 عريس و عروسة في الشيشان

بالفيديو .. عرس جماعي لـ 199 عريس و عروسة في الشيشان

أقيم في جروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، مراسم لعقد قران 199 زوجا في حديقة الزهور، في الذكرى الـ199 لتأسيس عاصمة الشيشان.

وأقيمت الاحتفالات وفق تقاليد حفلات الزفاف بالشيشان، ونصبت خيمة حصرية بطول 17 مترا على شكل ثماني قمم جبلية، وهو التصميم الوحيد في العالم.

وافتتح العديد من المرافق الجديدة منها: فندق 5 نجوم، حديقة باسم رسام القرن الـ19 الشيشاني، بيتر زاخاروف، وسيتم وضع حجر الأساس لبناء “قصر الجليد” فى جروزني.